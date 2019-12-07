Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

Видеозапись испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» опубликовало в субботу, 7 декабря, украинское издание «Милитаристский портал».

Ракета впервые пролетела более 250 км по заданному маршруту, рассказал глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев.

По данным издания, испытания проходили в ноябре. На видеозаписи запечатлен запуск ракеты и полет в сопровождении Су-27 украинских ВВС на малой высоте над морем.

Ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска — до 280 км, скорость — около 900 км /ч, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

В июле экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

В ответ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобных действий Украина как государство перестанет существовать.

В феврале американское издание The National Interest сообщило, что новейшая крылатая украинская ракета «Нептун» является «слегка модернизированной» российской Х-35. При этом в «Нептуне» использованы аналогичные советским компоненты, в том числе аналог ракетного двигателя ТРДД-50.