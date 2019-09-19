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В Крыму пообещали не подпустить НАТО к Азовскому морю

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Фото: ТASS/dpa/picture-alliance/Axel Heimken
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Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что НАТО не получит доступ к Азовскому морю и не сможет разместить там свои военные корабли. Как сказал он в четверг, 19 сентября, судам альянса «нечего делать» в этой акватории.

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«Есть определенные международные нормы, которые надо соблюдать. Кораблям НАТО категорически нечего делать у наших границ, тем более что в этом нет никакой необходимости. Хотеть они могут много чего, но такой возможности им предоставлено не будет», — цитирует депутата «РИА Новости».

Гемпель напомнил, что Азовское море является внутренним по договору между Россией и Украиной, а значит, заход иностранных военных кораблей может произойти только с согласия обеих сторон.

«А Россия согласия, учитывая враждебную позицию НАТО, никогда не даст», — заключил депутат.

Ранее в этот день была опубликована статья эксперта НАТО Пола Бэкли, в которой он призвал обеспечить свободу судоходства и сделать доступ ко всем морям открытым. При этом Бэкли упомянул некое «море Азимова» (Sea of Asimov) и призвал альянс продемонстрировать там военную мощь.

Предположительно, эксперт, получивший образование в военно-морской академии США, допустил ошибку в названии Азовского моря.

18 сентября американский генерал Джозеф Данфорд предупредил, что НАТО теряет якобы существовавшее военное превосходство над Россией. По данным издания Junge Welt, Пентагон и Североатлантический альянс готовят войска и перебрасывают военную технику в страны Европы для «молниеносного развертывания сил» против РФ.

Москва неоднократно отмечала, что страны альянса выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи страны. 21 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.

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