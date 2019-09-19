Эксперт назвал «реалиями» потерю превосходства НАТО над Россией

Заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО теряет военное превосходство над Россией, является признанием «существующих реалий». Об этом в четверг, 19 сентября, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что российская армия считается одной из лучших в мире, а слова Данфорда подтверждают, что деньги, вложенные Россией в армию и оборонно-промышленный комплекс, «израсходованы не зря».

«Мы полностью суверенны и готовы себя защитить при любых обстоятельствах. Мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, но, тратя гораздо меньше, чем американцы, достигаем лучших результатов», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Военные силы РФ готовы дать ответ в случае развязывания как классической, так и гибридной войны, подчеркнул Коротченко.

Кроме того, российские тактика и стратегия в Сирии оказались гораздо эффективнее, чем американские.

Данфорд сделал заявление накануне, 18 сентября. По его словам, Россия чувствует себя все увереннее, поэтому Североатлантический альянс уже приступил к пересмотру стратегии по «сдерживанию» Москвы и усовершенствованию собственных сил.

Как писало издание Newsweek, период «неоспоримого доминирования» США в мире подходит к концу, и НАТО приходится под это подстраиваться. По данным Junge Welt, Пентагон и альянс готовят войска в Германии и перебрасывают военную технику в Польшу для «молниеносного развертывания сил» против России.

Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. 21 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.