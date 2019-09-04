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Секретную базу американского спецназа обнаружили в Эстонии

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Фото: TASS/Zuma
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Секретная военная база для тренировки бойцов спецназа США действует на территории Эстонии. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в редакции передачи журналистских расследований «Очевидец» на эстонском телевидении, передает ERR.

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По данным журналистов, обнаружить секретный объект, построенный в 2014 году, им помогли документы американского министерства обороны. В них говорилось о выделении Эстонии более $15 млн на нужды некоего «специфического объекта». Авторы расследования отметили, что их пустили на секретный объект при условии неразглашения его местоположения.

По словам полковника американской армии, старшего офицера европейских спецподразделений Кевина Стрингера, сейчас на базе тренируются совместно бойцы из США и Эстонии.

«Спецназовцы США в Эстонии подчиняются европейскому командованию специальных операций в Штутгарте (Германия. — Ред.). То есть они подчиняются командованию Вооруженных сил США через командование в Европе», — пояснил Стрингер.

22 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны. Моравецкий поддержал размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране, указав, что при этом число американских военных в соседней Германии не должно быть снижено.

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