Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. По его словам, таким образом София пытается превратить «освободительную войну в якобы оккупацию».

«Сейчас нужно разжигать огонь против России — это ясно. Болгарские власти хотят превратить освободительную войну в якобы оккупацию», — приводит его слова «РИА Новости».

Народный артист считает, что Болгария была социалистической страной и стала свободной благодаря Советской армии. Репрессии же в республике были направлены против болгарских фашистов. «Мы их [фашистов] судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — заключил певец.

МИД Болгарии 3 сентября, комментируя организацию выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре, посоветовал не забывать о том, что Советская армия принесла в Центральную и Восточную Европу «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах». Также ведомство посоветовало не использовать утверждение о том, что борьба Советского Союза с нацизмом освободила Европу.

Российская сторона отметила, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены. В российском посольстве в Софии отметили, что обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой выставкой.