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В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

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Фото: TASS/imago images/Rupert Oberhäuser
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Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

В своей статье, опубликованной на сайте альянса, специалист отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».

В качестве доказательства того, что НАТО необходимо принимать меры для демонстрации военно-морской мощи Бэкли привел пример ситуаций в Персидском заливе и «море Азимова» (Sea of Asimov).

Где находится это «море» и что же за события, требующие военной мощи, там происходили, эксперт, получивший образование в военно-морской академии США, не уточнил.

Как отмечает «РИА Новости», вероятно, речь идет об Азовском море.

В 2017 году сообщалось, что американский сенатор Максин Уотерс пообещала разобраться в ситуации в Лимпопо, где Россия якобы установила режим Айболита.

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