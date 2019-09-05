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Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com
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Генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Юрий Радковец предложил заменить «москитный флот» страны фрегатами из США. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал LB.ua.

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Радковец отметил, что такие меры необходимы, чтобы Украина стала «субъектом геополитики».

«Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции «москитного флота», — заявил он.

Помимо этого Радковец подчеркнул необходимость создания для Украины полноценных военно-морских сил. Однако он признал, что это будет весьма хлопотно и затратно.

«Дорого, хлопотно, но пути есть — это брать фрегаты у американцев», — добавил он.

10 августа Украина приступила к разработке вариантов по модернизации американских патрульных катеров Island, полученных от США в прошлом году. Перед передачей Киеву с катеров сняли всё вооружение. В ответ на это в Верховной раде катера сравнили с черным металлом.

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