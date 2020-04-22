Прямой эфир
Сюжет:

Глава Крыма назвал посла Украины в Чехии вруном и демагогом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте» в среду, 22 апреля, написал, что посол Украины в Чехии занимается перекладыванием с больной головы на здоровую, когда заявляет о серьезном распространении коронавирусной инфекции на крымском полуострове.

В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек
На смену им идут марлевые повязки, но цены на такие изделия уже не будут прежними

Ранее Украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Крыму и Донбассе «очень серьезная». В частности, он рассказал, что есть сотни зараженных и погибиших, и российские власти искажают статистику, сообщает «РИА Новости».

«Обычный прием врунов и демагогов — обвинять других в своих собственных грехах и валить с больной головы на здоровую. Плачевное состояние украинской медицины, а также общий бардак и деградация страны дают серьезные основания сомневаться как раз в официальной коронавирусной статистике Украины, которая вряд ли отражает реальную ситуацию», — заявил Аксенов.

Он отметил, что мир занят борьбой с пандемией не стоит спекулировать на данной теме.

«Обстреливать Донбасс и лить крокодиловы слезы по поводу эпидемиологической ситуации в разрушенных украинскими карателями городах и поселках — запредельный цинизм и лицемерие. Но, к сожалению, это обычная манера поведения представителей киевского режима и обычный стиль хуторской дипломатии», — резюмировал Аксенов.

По состоянию на 22 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более половины россиян готовы стать донорами крови для больных COVID-19
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020