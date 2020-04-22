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Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNBC в среду, 22 апреля.

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По словам Пескова, это «действительно чрезвычайно серьезная, очень сложная, очень проблематичная» ситуация. Он отметил важность сохранения международным сообществом единства в борьбе с коронавирусом и решимости преодоления кризиса, добавив, что «это единственный путь».

Представитель Кремля добавил, что рост числа заразившихся в России довольно значительный, но он не угрожает системе здравоохранения страны.

Также пресс-секретарь рассказал об ожидании в России снижения числа заболевших COVID-19 во второй половине мая.

Ранее, 20 апреля, глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по количеству заражений коронавирусом до мая. По ее словам, рост числа тяжелых форм COVID-19 остановился и происходит только общий прирост зараженных.

В свою очередь глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о приближении России к пику по заражаемости коронавирусной инфекцией. Он добавил, что успешное подавление этой инфекции будет зависеть от регионов.

При сдерживании в Москве, по словам академика, может быть существенный рост в регионах, что необходимо учитывать.

По данным оперштаба на 22 апреля в России число случаев коронавируса достигло 57 999. За весь период эпидемии умерли 513 пациентов, выздоровели ― 4420.

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