Более половины россиян готовы стать донорами крови для больных COVID-19

Более половины россиян готовы стать донорами крови для людей, зараженных коронавирусом, если сами переболеют COVID-19. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого есть в распоряжении «Известий».

Так, сдать кровь готовы 53% опрошенных старше 18 лет, при этом мужчин среди них оказалось больше, чем женщин, — 55% против 50%. В частности, в возрастной группе 45+ сдать донорами согласны примерно столько же человек — положительно ответили 55% респондентов.

19% не готовы стать донорами, 28% затруднились ответить на вопрос.

При этом число россиян, готовых к вакцинации от COVID-19, уменьшилось. Так, если в начале периода самоизоляции на вакцинацию были однозначно согласны 28% и скорее согласны 36% участников опроса, то теперь — 24% и 33% соответственно.

Исследование проводилось 22 апреля среди 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили ученые из Гонконга в начале апреля. В России разрабатывают и тестируют эту технологию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова.

Совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи специалисты изучают иммунитет доноров. Как отмечают медики, кровь выздоровевших от COVID-19 содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Минздрав уже разработал технологию отбора доноров плазмы. В Москве гражданам за донорство плазмы назначены выплаты — 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Обратиться можно на «горячую линию»: 8 (495) 870-45-16.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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