Прямой эфир
Сюжет:

Глава МИД Украины заявил о блокировке в ООН еще одной резолюции РФ

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, которая, как утверждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций.

Ведомство на своей странице в Facebook 22 апреля обвинило РФ в попытке «под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 <…> размыть санкционный режим» документом, в котором якобы имелась некая «манипулятивная суть». При этом название документа не приводится.

Ни хлеба, ни зрелищ: почему протестующие в Ливане не боятся вируса
В арабской стране возобновились массовые демонстрации, несмотря на комендантский час

«Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые преследуют цель ослабить санкции», — заявил Кулеба.

В результате, говорится в сообщении ведомства, Украина «прервала так называемую процедуру умолчания и заблокировала эту инициативу».

3 апреля Украина, а также США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

После блокировки документа российские дипломаты отмечали, что страны «не смогли поступиться своими политизированными подходами» ради совместной борьбы в пандемией. Москва призывала обосновать свой отказ тех, кто заблокировал проект, кроме Украины и Грузии, которые ожидаемо представят политизированные объяснения.

При этом к отмене санкций призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркивая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 22 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,5 млн человек, скончались 178 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпредство РФ при ООН оценило отказ стран по отмене санкций
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020