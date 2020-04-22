Глава МИД Украины заявил о блокировке в ООН еще одной резолюции РФ

Украина заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, которая, как утверждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций.

Ведомство на своей странице в Facebook 22 апреля обвинило РФ в попытке «под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 <…> размыть санкционный режим» документом, в котором якобы имелась некая «манипулятивная суть». При этом название документа не приводится.

«Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые преследуют цель ослабить санкции», — заявил Кулеба.

В результате, говорится в сообщении ведомства, Украина «прервала так называемую процедуру умолчания и заблокировала эту инициативу».

3 апреля Украина, а также США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

После блокировки документа российские дипломаты отмечали, что страны «не смогли поступиться своими политизированными подходами» ради совместной борьбы в пандемией. Москва призывала обосновать свой отказ тех, кто заблокировал проект, кроме Украины и Грузии, которые ожидаемо представят политизированные объяснения.

При этом к отмене санкций призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркивая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 22 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,5 млн человек, скончались 178 тыс. человек.