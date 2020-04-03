Постпредство РФ при ООН оценило отказ стран по отмене санкций

Отказ ряда западных стран принять предложения по отмене односторонних санкций осложнит борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявили в постпредстве России при ООН.

Так в миссии прокомментировали отказ Украины, Грузии, Великобритании, США и ЕС принять российский проект резолюции по этой теме в Генеральной ассамблее ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — говорится в заявлении постпредства, которое приводит ТАСС.

Дать солидарный ответ новой пандемии будет намного сложнее, отметили в дипмиссии.

США, страны Евросоза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией нового коронавируса. Помимо РФ соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

Москва призвала тех, кто заблокировал проект, представить свои аргументы и обосновать отказ принять резолюцию.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, отметив что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.