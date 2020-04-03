Эксперт назвал наиболее опасных распространителей коронавируса

На фоне распространения нового типа коронавируса наибольшую опасность несут бессимптомники — люди, которые переносят COVID-19 без каких-либо клинических проявлений. Об этом «Известиям» рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Специалист отметил, что коронавирус почти в три раза более заразный, чем, например, грипп.

Причем этом люди «делятся» инфекцией еще до появления симптомов и некоторое время после выздоровления, что затрудняет борьбу с эпидемией.

Кроме того, до сих пор нет четкого понимания, о том, сколько людей переносят COVID-19 без симптомов.

«По разным источникам, их от 10 до 50%, и они могут распространять вирус. Поэтому надо обязательно начать тотально проверять на COVID-19 всех контактировавших с больными. В штате Вашингтон вспышка началась, судя по всему, с одного или двух бессимптомников, которые заразили кучу людей», — пояснил эксперт.

По оценке профессора, в развитии эпидемии Россия идет путем США, но справиться с распространением коронавируса поможет объявленный режим самоизоляции.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Бессимптомников — до 50%, и они могут распространять вирус»