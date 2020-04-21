Прямой эфир
Сюжет:

Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавируса. Об этом 21 апреля ТАСС сообщили в пресс-службе председателя ГА ООН.

Первая пошла: прототип одной из вакцин от COVID-19 создан в МГУ
Частицы, имитирующие SARS-CoV-2, ученые сконструировали из вируса табачной мозаики и белков патогена

Соответствующую резолюцию приняли в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения. В Генассамблее также призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании, а также предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию», необходимых в условиях распространения коронавируса, пишет RT.

В понедельник, 20 апреля, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде учредил две новые должности его сопредседателей по вопросам, касающимся коронавируса. Ими стали постоянные представители Афганистана и Хорватии.

Как пишет сайт kp.ru, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,4 млн человек. Массовая вакцинация смогла бы значительно сократить число заразившихся. По данным исследований, например, прививка от гриппа снижает уровень заболевших на 70-90% среди здоровых людей в возрасте до 65 лет. А у пенсионеров на 30-70% сокращает вероятность появления осложнений.

По данным Австрийского института по оценке медицинских технологий (AIHTA), в настоящее время в мире ведется разработка 79 вакцин и 155 лекарств для борьбы с коронавирусом, уточняет сайт aif.ru. В России созданием вакцины от этой инфекции занимаются семь центров. В ближайшее время должны начаться клинические испытания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин анонсировал изменения нормативных актов для создания вакцины от коронавирусов
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020