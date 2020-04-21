Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса

Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН выступили за общедоступность вакцины от коронавируса. Об этом 21 апреля ТАСС сообщили в пресс-службе председателя ГА ООН.

Соответствующую резолюцию приняли в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения. В Генассамблее также призвали отказаться от спекуляций на медикаментах, средствах личной защиты и медицинском оборудовании, а также предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию», необходимых в условиях распространения коронавируса, пишет RT.

В понедельник, 20 апреля, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде учредил две новые должности его сопредседателей по вопросам, касающимся коронавируса. Ими стали постоянные представители Афганистана и Хорватии.

Как пишет сайт kp.ru, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,4 млн человек. Массовая вакцинация смогла бы значительно сократить число заразившихся. По данным исследований, например, прививка от гриппа снижает уровень заболевших на 70-90% среди здоровых людей в возрасте до 65 лет. А у пенсионеров на 30-70% сокращает вероятность появления осложнений.

По данным Австрийского института по оценке медицинских технологий (AIHTA), в настоящее время в мире ведется разработка 79 вакцин и 155 лекарств для борьбы с коронавирусом, уточняет сайт aif.ru. В России созданием вакцины от этой инфекции занимаются семь центров. В ближайшее время должны начаться клинические испытания.