Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму назвали анахронизмом блокировку Киевом резолюцию России в ООН

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michael Brochstein
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блокировка Киевом российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом в Генеральной Ассамблее ООН ― это дремучий анахронизм, который выходит за рамки здравого смысла. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил «РИА Новости» заместитель председателя Общественной палаты региона политолог Александр Форманчук.

Дивный новый мир: какой будет наша жизнь после COVID-19
Спецпроект «Известий» об изменениях после окончания пандемии

«Позиция Киева ― позиция твердолобого украинского национализма, которая не вписывается в логику здравого смысла. Мы-то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм. Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев. Если не объединить усилия международного сообщества, то человечество будет только от этого проигрывать», ― рассказал он агентству.

Форманчук подчеркнул, что Киев переносит свое негативное отношение к Москве на сферу борьбы с пандемией коронавируса.

22 апреля Украина заблокировала в Генеральной Ассамблее ООН предложенную Россией резолюцию, которая, по мнению главы украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций. Министр иностранных дел Украины также пообещал и в дальнейшем блокировать все попытки России «разрушить санкционный режим».

3 апреля Украина, США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

При этом к отмене санкций также призывал и Генсек ООН Антониу Гутерриш, отмечая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дипломаты сочли блокировку Украиной российской резолюции кощунством
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020