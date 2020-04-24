В Крыму назвали анахронизмом блокировку Киевом резолюцию России в ООН

Блокировка Киевом российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом в Генеральной Ассамблее ООН ― это дремучий анахронизм, который выходит за рамки здравого смысла. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил «РИА Новости» заместитель председателя Общественной палаты региона политолог Александр Форманчук.

«Позиция Киева ― позиция твердолобого украинского национализма, которая не вписывается в логику здравого смысла. Мы-то в Крыму и в России к этому уже привыкли, но сегодня это дремучий анахронизм. Поскольку пандемия и последствия от нее касаются всех, в том числе Украины и украинцев. Если не объединить усилия международного сообщества, то человечество будет только от этого проигрывать», ― рассказал он агентству.

Форманчук подчеркнул, что Киев переносит свое негативное отношение к Москве на сферу борьбы с пандемией коронавируса.

22 апреля Украина заблокировала в Генеральной Ассамблее ООН предложенную Россией резолюцию, которая, по мнению главы украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций. Министр иностранных дел Украины также пообещал и в дальнейшем блокировать все попытки России «разрушить санкционный режим».

3 апреля Украина, США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

При этом к отмене санкций также призывал и Генсек ООН Антониу Гутерриш, отмечая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.