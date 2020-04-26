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Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе. Информация об этом появилась на официальном портале республики.

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«В четвертой больнице были грубейшие нарушения. На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло мирамистином, что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни!», — сказал Цыденов.

Он отметил, что на текущий момент в республике 217 человек с коронавирусной инфекцией и их количество, по его мнению, продолжает расти.

Цыденов подчеркнул, что необходимо всерьез проводить мероприятия по локализации, выявлению и недопущению возрастания заболеваемости. Кроме того, он признал, что нужно ужесточать ограничительные меры.

«Возникла сложнейшая ситуация, и «подкинули» ее, к сожалению, коллеги — профессиональные образованные медицинские работники», — добавил глава Бурятии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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