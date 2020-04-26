Прямой эфир
Сюжет:

Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге заразились COVID-19

0
Фото: facebook.com/Мариинская Больница
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились новым типом коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы.

Доктор и хаос: почему подмосковная «скорая» задерживается на 13 часов
В некоторых городах региона почти на 100 тыс. жителей приходится всего две медицинские бригады

«В Мариинской больнице действительно есть заболевшие сотрудники. Часть из них находится в больнице Боткина с уже подтвержденным диагнозом, а другая часть с признаками заболевания находится дома, подтверждения коронавируса у них еще нет. Анализы сотрудников находятся в работе», — рассказала телеканалу 78 главврач по клинико-экспертной работе медучреждения Евгения Рубежова.

Точное количество заболевших станет известно после получения результатов анализов.

Ранее 26 апреля стало известно о смерти от коронавирусной инфекции в Боткинской больнице нейрохирурга высшей категории Алексея Филиппова, заведующего отделением в Александровской больнице.

В этот же день петербургские власти сообщили, что с начала апреля скончались четыре медсестры, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

25 апреля в Боткинском медучреждении от этой же инфекции умер врач петербургской Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Мужчине было 50 лет.

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках. На данный момент в реестре больше 50 имен.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 — выздоровели.

кв

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мосгордуме задумались об установке памятника врачам
Туроператоры готовят предложения для отдыха медиков после пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020