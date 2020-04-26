Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге заразились COVID-19

Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились новым типом коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы.

«В Мариинской больнице действительно есть заболевшие сотрудники. Часть из них находится в больнице Боткина с уже подтвержденным диагнозом, а другая часть с признаками заболевания находится дома, подтверждения коронавируса у них еще нет. Анализы сотрудников находятся в работе», — рассказала телеканалу 78 главврач по клинико-экспертной работе медучреждения Евгения Рубежова.

Точное количество заболевших станет известно после получения результатов анализов.

Ранее 26 апреля стало известно о смерти от коронавирусной инфекции в Боткинской больнице нейрохирурга высшей категории Алексея Филиппова, заведующего отделением в Александровской больнице.

В этот же день петербургские власти сообщили, что с начала апреля скончались четыре медсестры, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

25 апреля в Боткинском медучреждении от этой же инфекции умер врач петербургской Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Мужчине было 50 лет.

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках. На данный момент в реестре больше 50 имен.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 — выздоровели.

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