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В Петербурге от COVID-19 умер завотделением Александровской больницы

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Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
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Сегодня ночью в Боткинской больнице Санкт-Петербурга от коронавирусной инфекции умер еще один врач, нейрохирург высшей категории Алексей Филиппов. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города в воскресенье, 26 апреля.

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Смерть наступила в 1:15 мск воскресенья. Подробности выясняются.

Филиппову был 51 год. Он работал заведующим отделением в Александровской больнице.

Ранее в этот же день петербургские власти сообщили, что с начала апреля умерли четыре медсестры, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Накануне в Боткинском медучреждении от этой же инфекции умер врач петербургской Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. Мужчине было 50 лет.

По данным ТАСС на субботу, в больницах им. С.П. Боткина от коронавируса лечится 121 медицинский работник. Трое из них подключены к ИВЛ.

В тот же день сообщалось, что тест на этот вирус оказался положительным у 11 сотрудников скорой помощи в Находке.

По данным на 26 апреля, в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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