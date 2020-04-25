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В Находке у 11 сотрудников скорой помощи подтвердился COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У 11 сотрудников скорой помощи в Находке тест на коронавирус оказался положительным, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Приморского края Анастасию Худченко.

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В пятницу вечером после сдачи анализов коронавирусная инфекция подтвердилась у водителей, фельдшеров, персонала, который был задействован в оказании скорой медицинской помощи, и уборщицы. У 70% человек болезнь протекает бессимптомно.

Сейчас, по словам регионального министра, поэтапно выводят все смены, которые находились в контакте с заразившимися. Сотрудников отправляют на карантин, а их заменяют здоровыми.

«Со всего края собираются бригады. Также будут привлечены студенты старших курсов медицинских училищ для помощи старшим товарищам», — добавила Худченко.

По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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