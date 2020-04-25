Число случаев заражения COVID-19 в Мурманской области выросло на 193

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мурманской области за прошедшие сутки увеличилось на 193. Об этом сообщил оперштаб региона в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что большинство заболевших — 192 человека — зафиксировано на стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке. Общее число заболевших в регионе составляет 856 человек, пишет «РИА Новости».

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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