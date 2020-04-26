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Власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Четыре медсестры, у которых ранее зафиксировали коронавирусную инфекцию, скончались в Санкт-Петербурге с начала апреля. По информации городского комитета по здравоохранению, они умерли от «других тяжелых болезней», либо заразились COVID-19 вне работы, сообщает «РИА Новости».

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Одна из медсестер работала в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, вторая — в неназванной поликлинике, а еще две трудились в госпитале для ветеранов войн. Трем из них было больше 55 лет, одной — 30 лет.

Причины смерти женщин и обстоятельства заражения будут установлены после завершения всех положенных по закону процедур.

Ранее в субботу врач петербургской Елизаветинской больницы умер от коронавируса, которым заразился во время работы с инфицированными пациентами. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

По последним данным в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 23 человека, заразились инфекцией 2926 человек, вылечились 460 пациентов.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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