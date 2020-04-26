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Туроператоры готовят предложения для отдыха медиков после пандемии

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Фото: Ростуризм
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Российские туроператоры разрабатывают специальные предложения для отдыха медработников после нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом на встрече министров туризма G20 в формате видеоконференции сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, туризм может оказать поддержку сфере медицины не только текущей практикой размещения на своей территории медиков в период пандемии, но и дальнейшим предоставлением льгот медперсоналу. Совместная с туроператорами и отелями работа уже ведется, сообщается на сайте российского ведомства.

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Кроме того, Догузова призвала задуматься о подобных шагах и зарубежных коллег, отметив, что можно создать совместные международные туристические проекты.

Отдельно глава Ростуризма прокомментировала то, что туризм оказался одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. Российская индустрия несет ежеквартально не менее 300 млрд рублей убытков. При этом Догузова напомнила, что в данной сфере работают 2,5 млн человек, часть из которых может потерять рабочие места в результате пандемии.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее, в пятницу, стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

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