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Ростуризм оценил убытки от закрытия внутреннего туризма в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Убытки от закрытия границ в связи с пандемией коронавируса оцениваются в 300 млрд рублей ежеквартально. Об этом 24 апреля сообщили в Ростуризме.

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«На сегодняшний день временное закрытие границ и, как следствие, полная остановка въездного туризма приводят к колоссальным убыткам для экономики, которые оцениваются минимум в 300 млрд рублей ежеквартально. Поэтому наряду с внутренним туризмом нашим приоритетом является разработка мер поддержки въездного туризма во взаимодействии с Минэкономразвития и правительством России», — передает «Интерфакс-Туризм».

В Ростуризме отмечают, что въездной туризм является локомотивом по выходу экономики из кризиса — по последним данным Центробанка РФ, он приносит стране порядка $11,5 млрд в год, или 2,5% от всего экспорта России. По словам Догузовой, быстро восстановить въездной туризм можно с помощью упрощения визового режима для иностранных гостей.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее, в пятницу, стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2 957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

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