Премьер Греции предложил ЕС как можно скорее возобновить авиасообщение

В мире как можно скорее необходимо возобновить авиасообщение и поддержать сферу туризма. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время видеоконференции лидеров стран Евросоюза.

«Премьер предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю попросить Еврокомиссию разработать очень конкретное предложение о возобновлении воздушного сообщения как можно скорее <…> Подчеркивая важность туризма, премьер призвал к скорейшим совместным действиям на европейском уровне», ― цитирует «РИА Новости» слова чиновника, присутствовавшего на конференции.

Кроме того, Мицотакис поддержал создание Фонда восстановления в дополнение к действию долголетнего европейского бюджета, который должен будет сосредоточиться в первую очередь на субсидиях государствам ― членам ЕС.

По последним данным Worldometer, в Греции зафиксировано 2463 случая заражения коронавирусом, при этом 125 человек скончались, а еще 577 ― выздоровели.

Ранее, 21 апреля, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что летнего отпускного сезона в 2020 году на фоне распространения коронавируса в мире не будет. В тот же день еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM выразил мнение, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до лета.

Также стало известно, что некоторые страны готовятся к постепенному выходу из карантина. Так, правительство Италии намерено с 4 мая приступить к поэтапному снятию ограничений. К постепенному отмену карантинных мер приступит и Греция.

В Австрии с 15 мая могут открыть рестораны, но при условии, что весь персонал будет в обязательном порядке носить медицинские маски, а работу заведений ограничат до 23:00. Уже 1 мая могут открыться крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 24 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,72 млн случаев заболевания, умерли более 191 тыс. человек, вылечились — 745 тыс.