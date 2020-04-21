В ЕС заявили о необходимости начать восстановление экономики до 1 июня

Программа помощи Евросоюзу на €540 млрд по восстановлению после пандемии коронавируса должна начать действовать с 1 июня. Об этом говорится в письме председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 21 апреля лидерам 27 стран ЕС, направленном в преддверии онлайн-саммита сообщества.

Саммит Европейского союза запланирован на 23 апреля. Он должен утвердить эту программу, но пока страны сохраняют серьезные разногласия по источникам ее финансирования, срокам действия и порядку предоставления помощи.

Ранее, 10 апреля, официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что альянс согласовал план поддержки экономики ЕС на эту сумму. Программа объединит предложенные ранее различными институтами Евросоюза меры и схемы оказания помощи различным секторам экономики сообщества.

Министры финансов стран Европейского союза рассказали 16 марта о начале экономического спада в странах альянса на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщали СМИ 20 апреля, в ЕС из-за экономического кризиса под угрозой оказались почти 59 млн рабочих мест. Больше всего пострадали сфера общественного питания и гостиничного бизнеса, где сосредоточены 74% рабочих мест.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре в городе Ухань в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным сайта Worldometer на 21 апреля, в 210 странах мира заразилось более 2,5 млн человек.