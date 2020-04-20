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Около 59 млн рабочих мест в ЕС оказались под угрозой из-за экономического кризиса

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Фото: Global Look Press/Roman Vondrous/CTK
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В Евросоюзе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оказались под угрозой почти 59 млн рабочих мест. Об этом 20 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на на доклад международной консалтинговой компании McKinsey and Company.

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Согласно докладу, текущий кризис может затронуть около четверти занятых в частном секторе Евросоюза. Наибольший урон будет нанесен по сфере общественного питания и гостиничному бизнесу. В этой отрасли сосредоточены 74% рабочих мест, оказавшихся в зоне риска, пишет «Газета. ру».

Согласно пессимистичному сценарию, уровень безработицы к 2021 году может составить 11,2%, что в два раза больше нынешнего. Данный показатель вернется на уровень докризисного не раньше 2024 года.

Ранее в понедельник стало известно, что около трети россиян боятся потерять работу из-за коронавируса и режима самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 20 апреля в мире зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом и 165,1 тыс. летальных исходов. Более 629 тыс. пациентов выздоровели.

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