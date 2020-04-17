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В Китае крупные предприятия полностью возобновили работу

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Shikang
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Крупные предприятия Китая возобновили работу в полном объеме после успешной работы по противодействию коронавирусу. Об этом сообщил представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн 17 апреля.

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«Что касается малых и средних коммерческих организаций, у них ситуация тоже лучше, чем можно было ожидать: там показатель превышает 80%», — цитирует его ТАСС.

Пока компании сталкиваются с сокращением количества заказов и недостаточно высоким спросом. В связи со сложной экономической ситуацией власти намерены разработать меры по поддержке производителей, такие как понижение налогов и государственных сборов, отметил Шэнъюн.

Кроме того, власти наблюдают «очень значительные трудности» в сфере занятости, особенно на фоне роста негативного воздействия пандемии на экономику. Наиболее уязвимыми оказались сезонные рабочие из сельской местности и выпускники вузов.

При этом пока Китай успешно справляется с этой проблемой, добавил Шэнъюн. Так, уровень безработицы в стране в марте составил 5,9%, снизившись по сравнению с февралем на 0,3%.

Согласно данным государственного статистического бюро КНР, из-за пандемии коронавируса экономика Китая обрушилась на 6,8% в годовом выражении, хотя эксперты прогнозировали 6,5%. Падение произошло впервые с 1992 года. При этом лишь годом ранее ВВП страны вырос на 6,1%, закрепив за КНР статус крупнейшей экономики мира.

Промышленное производство за первый квартал текущего года также уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%, только за март упав на 1,1%.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 17 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,1 млн человек, скончались 146 тыс. человек.

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