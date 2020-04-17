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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Из-за пандемии коронавируса экономика Китая обрушилась на 6,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР, опубликованные 17 апреля.

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ВВП Китая падает впервые с 1992 года. Именно тогда власти начали вести статистику. Эксперты ожидали убыль в 6,5%, однако ВВП составил 20,65 трлн юаней ($3 трлн).

При этом промышленное производство КНР за первый квартал текущего года уменьшилось в годовом исчислении на 8,4%. Только за март данный показатель упал на 1,1%.

За 2019 год китайская промышленность выросла на 5,7%. А весь ВВП на 6,1%, закрепив за Китаем статус крупнейшей экономики мира.

16 апреля стало известно, что согласно прогнозу Национального рейтингового агентства, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по итогам текущего года падение ВВП России может составить около 5%.

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