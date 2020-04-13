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Кудрин сделал прогноз по падению ВВП на 2020 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам текущего года падение ВВП России может составить около 5%, если ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса SASRS-CoV-2, будут продлены на неопределенный срок. Такой прогноз дал в понедельник, 13 апреля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.

«Сегодня, когда мы видим, что и нашу страну коснулся карантин, он уже не меньше месяца, мы еще не знаем, может быть, придется продлить карантин, какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении или конкретные регионы. Я думаю, что падение (ВВП РФ. — Ред.) будет ближе к 5%», — заявил Кудрин.

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Он уточнил, что строгие оценки давать тяжело.

10 апреля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ВВП России в текущем году окажется в отрицательной зоне, однако пока что рано для точных прогнозов. Глава регулятора полагает, что основной удар в российской экономике придется на II квартал.

О грядущем падении ВВП Кудрин упоминал 25 марта в ходе выступления в Совете Федерации. Также он указал, что регионам, вероятно, потребуются дотации и помощь федерального центра в сложившейся ситуации.

1 апреля Росстат подтвердил рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным на 13 апреля в России зафиксировали 18 328 случаев COVID-19. За весь период погибли 148 пациентов, выздоровели — 1470.

К

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