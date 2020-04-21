Власти Австрии планируют с 15 мая открыть рестораны и школы

В Австрии с 15 мая могут быть открыты рестораны, но при условии, что весь персонал будет в обязательном порядке носить медицинские маски, а работа заведений будет ограничена до 23:00. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, на сегодняшний день страна демонстрирует наилучшие показатели по уменьшению прироста числа инфицированных коронавирусом в мире — менее 100 в день. В связи с этим власти Австрии могут продолжить пошаговую отмену ограничений в мае, пишет DerStandard.

Так, с 1 мая могут открыться крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.

С 4 мая должна возобновиться подготовка к проведению экзаменов в школах, а с 15 мая — полностью восстановиться работа учебных заведений.

Вместе с этим с середины мая в стране планируют начать проводить службы в храмах, а также открыть отели и музеи.

Режим самоизоляции для населения действует в Австрии с 16 марта до 1 мая. В рамках ограничительных мер в стране отменены массовые и спортивные мероприятия, закрыты торговые центры и рестораны.

Начиная с 14 апреля власти страны начали постепенно снимать карантинные ограничения: были открыты мелкие магазины и строительные рынки.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на сегодняшний день в Австрии зафиксировано 14 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, вылечились — 10 971, умер 491 пациент.

Всего в мире, по данным бюро на 21 апреля, количество зараженных инфекцией превысило 2,4 млн человек, из них более 170 тыс. скончались, 647,7 тыс. пациентов вылечились.