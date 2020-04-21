В Индии шесть туристов пережидали в пещере режим изоляции из-за COVID-19

Шесть иностранцев жили в пещере недалеко от города Ришикеш, дожидаясь окончания режима изоляции. Туристов обнаружила местная полиция.

«Они жили в пещере с 24 марта, полиция нашла их в воскресенье и перевезла в Сварг-Ашрам около Ришикеша, мы попросили их провести карантин (из-за коронавируса. — Ред.) в течение двух недель в качестве меры предосторожности, но группа выглядела здоровой», — передает CNN вечером, 20 апреля, слова представителя полиции штата Уттаракханда Мукеша Чанда.

Сообщается, что среди указанных туристов четверо мужчин и две женщины из Франции, Турции, Украины, США и Непала. До введения в регионе режима самоизоляции они жили в отеле в районе Муни Ки Рети. Как только у них начали заканчиваться деньги, они перебрались в пещеру. Оставшиеся у них средства они распределяли на еду и товары первой необходимости.

Режим изоляции в Индии на фоне распространения коронавирусной инфекции действует до 3 мая. Согласно распоряжению правительства штата Уттаракханда с 20 марта на его территорию запрещен въезд иностранным туристам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в Индии зафиксировано 18 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели — 3273, умерли — 592 пациента.

Всего в мире, по данным портала на 21 апреля, количество зараженных инфекцией превысило 2,4 млн человек, из них более 170 тыс. скончались, 647,7 тыс. пациентов вылечились.