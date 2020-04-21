Россияне рассказали о планах на летний отдых

Больше половины россиян сообщили социологам в апреле, что планируют провести летний отдых дома. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции во вторник, 21 апреля.

Он отметил, что общероссийское исследование проходило в марте и апреле среди 1600 россиян старше 18 лет. Респондентов спрашивали, где они намерены отдыхать на ближайших майских или летних каникулах 2020 года.

В апреле 57% участников опроса рассказали, что планируют провести отпуск дома. Еще 35% намерены выехать на дачу, 11% — в другой российский город или село, 3% — за границу.

В списке городов для поездок лидировали Краснодар, Санкт-Петербург и Алтай, среди других стран — Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

По словам Родина, участников также спрашивали о том, поменяли ли они свои планы на летний отдых. В марте 17% респондентов заявили об изменениях, в апреле — уже 26%. Среди причин россияне указывали коронавирус (55%), рост евро и доллара (17%), а также запрет на выезд (13%). В апреле карантин занял место курса валют и составил 34%.

Россиян также спросили о том, где они мечтают отдохнуть в случае, если карантинные меры будут отменены. Лидерами стали Санкт-Петербург, Крым, Байкал, Сочи, Алтайский край, Камчатка и Москва, передает «Интерфакс».

10 апреля опрос социологов показал, что почти каждый четвертый россиянин отдыхает в период самоизоляции и ничем не занимается.

Большинству россиян, согласно опросу, не достает прогулок по городу, возможности видеться с друзьями и близкими и живого общения. Каждый пятый респондент сообщил, что ему не хватает походов в магазин и работы в коллективе.

По состоянию на 21 апреля в России подтвердились 52 763 случая заболевания COVID-19, из них 5642 — за последние сутки. 3873 человека вылечились, 456 пациентов скончались.

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