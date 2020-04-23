Саммит ЕС одобрил программу поддержки экономики на €540 млрд

Участники саммита Евросовета (ЕС), состоявшегося в четверг, 23 апреля, одобрили программу поддержки экономики на €540 млрд. Инфографика программы представлена на сайте ЕС.

«Утвержден план пакета по социальной поддержке на сумму €540 млрд для рабочих, предприятий и суверенов, который начнет действовать 1 июня 2020 года», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

План поддержки ориентирован на смягчение рисков возможного роста безработицы (€100 млрд), кредитование предприятий (€200 млрд), а также поддержку государств-членов сообщества по борьбе с пандемией коронавируса (€240 млрд).

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, государства-члены сообщества выделили более €1,8 трлн помощи своим экономикам, пишет The Independent. По итогам саммита фон дер Ляйен также отметила, что члены Евросоюза должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в результате пандемии может произойдти снижение экономики еврозоны от 5 до 15%, сообщает The Morung Express.

В конце марта аналитики Bloomberg предсказали Европе сильнейший экономический кризис из-за пандемии коронавируса, а также предупредили о сильнейшем падении ВВП в регионе с момента образования Евросоюза.