Меркель пересела на микроавтобус из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса канцлеру Германии Ангеле Меркель предоставили новый спецтранспорт. Это минивэн марки Volkswagen. Эксклюзивные кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Вероятно, выбор такой машины связан с тем, что в ней можно соблюсти необходимую дистанцию между водителем и пассажиром, отмечает телеканал.

Ранее в этот же день канцлер призвала готовиться к долгому периоду пандемии коронавируса. По ее словам, ситуация с вирусом «обманчива», поэтому следует продолжать соблюдать общественные ограничения, пишет «Газета.ру».

В марте Меркель отправили на домашний карантин после контакта с врачом, у которого позже был выявлен коронавирус. Она вернулась к работе 3 апреля. По ее словам, ей было нелегко находиться в изоляции, она выразила поддержку всем, кто оказался в такой же ситуации.

По данным статистического бюро Worldometer, на 23 апреля в Германии более 151 тыс. инфицированных. Страна занимает по этому показанию пятое место в мире по числу заболевших.