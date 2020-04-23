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Меркель пересела на микроавтобус из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Из-за пандемии коронавируса канцлеру Германии Ангеле Меркель предоставили новый спецтранспорт. Это минивэн марки Volkswagen. Эксклюзивные кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Вероятно, выбор такой машины связан с тем, что в ней можно соблюсти необходимую дистанцию между водителем и пассажиром, отмечает телеканал.

Ранее в этот же день канцлер призвала готовиться к долгому периоду пандемии коронавируса. По ее словам, ситуация с вирусом «обманчива», поэтому следует продолжать соблюдать общественные ограничения, пишет «Газета.ру».

В марте Меркель отправили на домашний карантин после контакта с врачом, у которого позже был выявлен коронавирус. Она вернулась к работе 3 апреля. По ее словам, ей было нелегко находиться в изоляции, она выразила поддержку всем, кто оказался в такой же ситуации.

По данным статистического бюро Worldometer, на 23 апреля в Германии более 151 тыс. инфицированных. Страна занимает по этому показанию пятое место в мире по числу заболевших.

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