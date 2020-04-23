Меркель назвала COVID-19 самым серьезным вызовом с момента создания ФРГ

Эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила в ходе выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы все — правительство и парламент, вся наша страна, столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия», — сказала она. По словам Меркель, жители страны будут вынуждены «еще долго жить» с коронавирусом.

Как добавила Меркель, за все время ее пребывания на посту главы правительства, еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан. Ее транслировалось на канале бундестага в YouTube.

21 апреля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что летнего отпускного сезона в 2020 году на фоне распространения коронавируса в мире не будет.

16 апреля Меркель в ходе видеоконференции лидеров G7 заявила, что распространение коронавируса можно остановить только при помощи координированного международного ответа.

По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 5,3 тыс человек скончались, а еще 103,3 тыс. пациентов выздоровели.