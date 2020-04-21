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В Германии до октября запретили мероприятия численностью 5 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
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В Берлине отменены мероприятия численностью 5 тыс. человек до 24 октября. Об этом журналистам заявила сенатор по вопросам экономики Рамона Поп.

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«Мы исключаем возможность проведения мероприятий численностью от 5 тыс. человек до конца осенних каникул», — цитирует ее ТАСС во вторник, 21 апреля.

В частности, это означает, что не состоится Берлинский марафон, который запланирован на 27 сентября.

Ранее во вторник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер подтвердил отмену традиционного фестиваля пива «Октоберфест», который ежегодно проводится в Германии.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 147 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 4,8 тыс. человека скончались, а еще 95,2 тыс. ― выздоровели.

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