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Ряд стран готовятся к снятию введенных из-за COVID-19 ограничений

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Salvatore Laporta/Ipa
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Некоторые страны объявили о подготовке к постепенному выходу из введенного из-за пандемии COVID-19 карантина. Причиной названа необходимость возобновления экономической деятельности.

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Так, правительство Италии намерено вскоре преступить к поэтапному снятию ограничений, о чем во вторник, 21 апреля, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. План начнут реализовывать с 4 мая, сказал он в ходе выступления в парламенте страны.

К отмене ограничений готовятся и в Греции. Об этом в начале следующей недели объявит премьер-министр Кириакос Мицотакис, пишет издание Tanea.

Официальный представитель правительства уже объявил об открытии ряда отделений банков, магистратских судов и судов первой инстанции 27 апреля. Греческий премьер расскажет, какие магазины будут открыты первыми и когда будут открыты образовательные учреждения.

В Австрии с 15 мая могут открыть рестораны, но при условии, что весь персонал будет в обязательном порядке носить медицинские маски, а работа заведений ограничат до 23:00. Уже м 1 мая могут открыться крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.

Ранее во вторник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер подтвердил отмену традиционного фестиваля пива «Октоберфест», который ежегодно проводится в Германии. Фестиваль в 2020 году должен был пройти с 19 сентября по 4 октября, он отменен из-за коронавируса.

По данным статистического портала Worldometer на 21 апреля, количество зараженных инфекцией превысило 2,5 млн человек, из них более 171 тыс. скончались, 659 тыс. пациентов вылечились.

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