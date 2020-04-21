В Грузии продлили режим ЧП из-за коронавируса до 22 мая

Правительство Грузии из-за коронавируса продлило режима чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил на брифинге советник премьер-министра Ираклий Чиковани.

«Принято решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая, соответствующее решение правительства направлено президенту на утверждение», — приводит «РИА Новости» слова Чиковани.

На прошлой неделе правительство Грузии приняло решение запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.

Впервые о введении в Грузии режима чрезвычайного положения премьер-министр республики Георгий Гахария объявил 21 марта, а через десять дней на территории страны был введен всеобщий карантин и комендантский час.

Тогда же, в конце марта, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна оказалась на грани полномасштабной эпидемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CоV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

По данным Worldometer на 21 апреля, в Грузии зафиксировано 408 случаев заражения коронавирусом, 4 пациента скончались, 95 человек выздоровели.