Грузия ввела комендантский час из-за коронавируса

Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Георгия Гахарию.

«Мы фактически объявляем всеобщий карантин, который начнется с завтрашнего утра, с 08:00 (07:00 мск). Этот карантин означает следующее: полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами», — заявил Гахария на брифинге.

Комендантский час будет действовать с 21 до 6 часов утра ежедневно.

По словам Гахарии, к 30 марта количество случаев заболевания новым типом коронавируса в стране достигло 100.

28 марта глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна оказалась на грани полномасштабной эпидемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

Грузия с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми странами.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных новым типом коронавируса к 30 марта достигло 549 тыс. человек, 24,8 тыс. скончались, 128,7 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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