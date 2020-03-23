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В Грузии запретили мероприятия с участием более 10 человек

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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В Грузии вступило в силу постановление правительства, запрещающее проведение любых мероприятий с участием более 10 человек. Об этом 23 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

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В постановлении говорится, что на время чрезвычайного положения в Грузии запрещены любые собрания, демонстрации и социальные мероприятия, включая свадьбы и поминки.

Ограничения не касаются работы общественного транспорта и выполнения строительно-инфраструктурных работ.

Ранее, 21 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека. В Грузии заболели 54 человека, погибших нет.

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