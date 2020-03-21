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Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране

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Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.

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«На основании представления премьер-министра и 71-й статьи конституции принимаю решение и объявляю чрезвычайную ситуацию на всей территории Грузии», — говорится в заявлении главы государства на ее официальной странице в Facebook.

Постановление вступает в силу немедленно. Введение комендантского часа не предполагается, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день правительство республики призвало президента ввести в стране режим ЧС сроком на один месяц на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Также 21 марта стало известно о росте числа заболевших в Грузии до 48 человек, передает «РИА Новости». «Подтвержденных случаев инфицирования — 48, среди них выздоровели — один, в режиме карантина — 1966, под наблюдением — 259», — ссылается агентство на сайте по мониторингу заболевания.

Впервые вирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-2019, был выявлен в китайском Ухане в конце декабря. Болезнь начала быстро распространяться в другие страны, и 11 марта ВОЗ объявила пандемию. К настоящему моменту болезнь зарегистрирована в 163 государствах. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 282 тыс. человек, умерло более 11 тыс.

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