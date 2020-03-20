Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией», ― написал он в своем Telegram-канале.

Также Шмыгаль добавил, что новые ограничения пока не планируются.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Днем ранее по указу президента Украины Владимира Зеленского был введен режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.

Глава государства также заявил о том, что не исключает введение режима ЧС и в других регионах из-за распространения коронавируса. Ранее меры по повышению эпидемиологической безопасности были введены в Киевской области.

В настоящее время на Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, при этом трое скончались, а один ― вылечился.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 265 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 180 человек.