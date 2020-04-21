В Верховном Суде рассказали о порядке признания эпидемии обстоятельством непреодолимой силы

Эпидемия коронавирусной инфекции может быть признана обстоятельством непреодолимой силы и освободить от ответственности за неисполнение обязательств в том случае, если должник докажет, что принял все необходимые меры для разрешения ситуации. Об этом сообщается на сайте Верховного суда России во вторник, 21 апреля.

Отмечается, что признание распространения коронавируса обстоятельством непреодолимой силы не является универсальным для всех категорий должников, поэтому оно зависит от конкретного дела и учета всех обстоятельств.

Уточняется, что суду необходимо определить, что человек не мог избежать последствий эпидемии, установить причинно-следственную связь между невыполнением обязательств и распространением инфекции, а также мерами, которые принимают власти для ограничения ее распространения. В частности, это касается передвижения транспорта и приостановления деятельности предприятий.

«Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых последствий, вызванных ограничительными мерами», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что наступление обстоятельств непреодолимой силой не прекращает само по себе обязательство должника, если исполнение остается возможным после снятия ограничений.

«Кредитор не лишен права отказаться от договора, если вследствие просрочки, объективно возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы», — отмечается в сообщении Верховного суда.

10 апреля сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов обсуждает с другими ведомствами вопрос о том, чтобы не взимать принудительно долги с граждан и бизнеса в течение шести месяцев из-за коронавируса.