Верховный суд России впервые провел заседание онлайн
Верховный суд России 21 апреля впервые провел слушание дела по видеосвязи. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Тройка судей находилась в здании суда в медицинских масках. Двое юристов участвовали в заседании по видеосвязи из дома.
В таком режиме было рассмотрено дело о признании несовершеннолетней девочки членом семьи военнослужащего. Ответчиком по данному делу выступило региональное управление жилищного обеспечения Минобороны.
Ранее камчатский суд удовлетворил иск, но кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело на пересмотр.
Накануне стало известно, что Верховный суд первым в стране начинает рассматривать дела в режиме онлайн в связи с распространением коронавируса.
2 апреля сообщалось, что в Совете Федерации подготовили законопроекты о судебных слушаниях в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.
1 апреля суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp.
Общее число заразившихся коронавирусом составляет 52 763 человека, из них 5642 — за последние сутки. Прирост составил 12%. 51 человек за последние сутки скончался. Всего за время эпидемии в стране от вызванных вирусом осложнений умерли 456 человек.
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