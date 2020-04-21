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Верховный суд России впервые провел заседание онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Верховный суд России 21 апреля впервые провел слушание дела по видеосвязи. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Тройка судей находилась в здании суда в медицинских масках. Двое юристов участвовали в заседании по видеосвязи из дома.

В таком режиме было рассмотрено дело о признании несовершеннолетней девочки членом семьи военнослужащего. Ответчиком по данному делу выступило региональное управление жилищного обеспечения Минобороны.

Ранее камчатский суд удовлетворил иск, но кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело на пересмотр.

Накануне стало известно, что Верховный суд первым в стране начинает рассматривать дела в режиме онлайн в связи с распространением коронавируса.

2 апреля сообщалось, что в Совете Федерации подготовили законопроекты о судебных слушаниях в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

1 апреля суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp.

Общее число заразившихся коронавирусом составляет 52 763 человека, из них 5642 — за последние сутки. Прирост составил 12%. 51 человек за последние сутки скончался. Всего за время эпидемии в стране от вызванных вирусом осложнений умерли 456 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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