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Верховный суд начнет рассматривать дела онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Верховный суд РФ первым в стране начинает рассматривать дела в режиме онлайн, стороны смогут участвовать в заседании из дома. Об этом в понедельник, 20 апреля, «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

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«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас <...> участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома <...> Завтра Верховный суд проведет несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», — сказали в пресс-службе.

Такой порядок, отметили в ведомстве, будет способствовать «уменьшению рисков распространения COVID-19».

2 апреля сообщалось, что в Совете Федерации подготовили законопроекты о судебных слушаниях в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

1 апреля суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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