Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp. Об этом 1 апреля рассказал журналистам глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В качестве наказания суд запретил деятельность этого кафе на срок 45 дней», — передает его слова ТАСС.

С 28 марта в Свердловской области ограничена работа торговых центров, ресторанов и торговых точек для снижения риска распространения коронавируса. Работа кафе с того момента и до особого распоряжения прекращена.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. К 1 апреля на режим самоизоляции перешли более 50 регионов страны, включая Свердловскую область.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2337 человек.

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