Прямой эфир
Сюжет:

Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Свердловской области впервые в истории российского правосудия провел заседание по видеосвязи в WhatsApp. Об этом 1 апреля рассказал журналистам глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Все по местам: как чувствуют себя жители закрытых на карантин городов
Спасаясь от эпидемии, страна с каждым днем уходит в жесткую самоизоляцию

«Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В качестве наказания суд запретил деятельность этого кафе на срок 45 дней», — передает его слова ТАСС.

С 28 марта в Свердловской области ограничена работа торговых центров, ресторанов и торговых точек для снижения риска распространения коронавируса. Работа кафе с того момента и до особого распоряжения прекращена.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру. К 1 апреля на режим самоизоляции перешли более 50 регионов страны, включая Свердловскую область.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 2337 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские в Калининграде подали в суд на пятерых нарушителей карантина
Жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020