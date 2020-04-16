В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса

Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

«Завтра с 12:00 (11:00 мск. ― Ред.) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей», ― цитирует его ТАСС.

При этом Чиковани подчеркнул, что данные ограничения не коснутся дистрибьюторских машин и грузовых перевозок.

По последним данным портала Worldometer, в стране зафиксировано 348 случаев заражения коронавирусом, при этом скончались три человека, а выздоровели ― 76.

С 31 марта на территории Грузии введен всеобщий карантин и комендантский час. Отмечается, что с 21 до 6 часов утра ежедневно полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами.

21 марта премьер-министр республики Георгий Гахария объявил о введении в Грузии режима чрезвычайного положения на месяц.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,14 млн случаев заболевания, умерло более 143 тыс. человек, вылечились — 543 тыс.