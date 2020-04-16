Прямой эфир
Сюжет:

В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил советник грузинского премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

Код смерти: почему в ЕС по-разному считают жертв COVID-19
Отсутствие единого подхода не позволяет оценить реальную ситуацию с пандемией в союзе

«Завтра с 12:00 (11:00 мск. ― Ред.) на срок действия чрезвычайного положения, то есть до 21 апреля включительно, в стране полностью запрещается передвижение легковых автомобилей», ― цитирует его ТАСС.

При этом Чиковани подчеркнул, что данные ограничения не коснутся дистрибьюторских машин и грузовых перевозок.

По последним данным портала Worldometer, в стране зафиксировано 348 случаев заражения коронавирусом, при этом скончались три человека, а выздоровели ― 76.

С 31 марта на территории Грузии введен всеобщий карантин и комендантский час. Отмечается, что с 21 до 6 часов утра ежедневно полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами.

21 марта премьер-министр республики Георгий Гахария объявил о введении в Грузии режима чрезвычайного положения на месяц.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,14 млн случаев заболевания, умерло более 143 тыс. человек, вылечились — 543 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Грузии ввели сухой закон
В Грузии отказались от помощи Саакашвили по борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020