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В Грузии ввели сухой закон

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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На территории Грузии запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольной продукции до 21 апреля ― окончания режима чрезвычайного положения. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 31 марта, постановлении правительства о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

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«На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения», ― отмечается в документе.

С 31 марта на территории Грузии введен всеобщий карантин и комендантский час. Отмечается, что с 21 до 6 часов утра ежедневно полностью запрещается любое передвижение общественным транспортом, в том числе и метро, в городах, внутри муниципалитетов и между городами.

28 марта глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна оказалась на грани полномасштабной эпидемии коронавируса.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом, при этом 21 человек выздоровел.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, на планете зарегистрировано свыше 803 тыс. случаев заболевания, умерли более 39 тыс. человек, вылечились 172 тыс.

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