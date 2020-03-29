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В Грузии отказались от помощи Саакашвили по борьбе с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Правительство Грузии не нуждается в помощи бывшего президента Михаила Саакашвили, предложившего свое содействие в возвращении на родину застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил в воскресенье, 29 марта, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

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«Мы сделали определенные шаги, осуществлены рейсы. Единственная наша просьба к «Единому национальному движению» и их лидеру Михаилу Саакашвили — прекратить вредить, это будет самой большой помощью в сегодняшней ситуации», — приводит его слова «РИА Новости».

27 марта Саакашвили на своей странице в Facebook предложил грузинскому правительству свою помощь, чтобы бесплатно доставить на родину до тысячи граждан Грузии, застрявших в Европе из-за пандемии нового коронавируса.

Грузия с 21 марта прекратила авиасообщение со всеми странами. При этом авиалинии Georgian airways продолжают осуществлять рейсы, чтобы доставить всех застрявших за границей граждан. 28 марта глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна оказалась на грани полномасштабной эпидемии коронавируса

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 691 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились 147 тыс. В Грузии заразился 91 человек.

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