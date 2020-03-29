Прямой эфир

Москвичей начали призывать остаться дома по «громкой связи»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские власти начали призывать граждан покинуть парки и оставаться дома по «громкой связи», сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 29 марта.

По информации агентства, машины с громкоговорителями курсируют в центре Москвы в районе Патриарших прудов.

Моя отрава: коронавирус загнал московские театры в интернет
Театральные премьеры марта для сидящих дома

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать безопасную дистанцию в 1,5–2 м. Он отметил, что в любом общественном месте необходимо вести себя «как в очереди у банкомата», где считается неприличным подходить слишком близко друг к другу.

Кроме этого, Собянин рассказал, что на нерабочей неделе в период с 30 марта по 5 апреля городские власти планируют жестко отслеживать соблюдение карантина больными с легкой формой коронавируса, которые лечатся дома.

По состоянию на 29 марта количество заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу. Всего в России более 1,5 тыс. инфицированных.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 142 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Главный раввин России призвал евреев к онлайн-молитве против COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020