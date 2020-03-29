Москвичей начали призывать остаться дома по «громкой связи»

Московские власти начали призывать граждан покинуть парки и оставаться дома по «громкой связи», сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 29 марта.

По информации агентства, машины с громкоговорителями курсируют в центре Москвы в районе Патриарших прудов.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать безопасную дистанцию в 1,5–2 м. Он отметил, что в любом общественном месте необходимо вести себя «как в очереди у банкомата», где считается неприличным подходить слишком близко друг к другу.

Кроме этого, Собянин рассказал, что на нерабочей неделе в период с 30 марта по 5 апреля городские власти планируют жестко отслеживать соблюдение карантина больными с легкой формой коронавируса, которые лечатся дома.

По состоянию на 29 марта количество заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу. Всего в России более 1,5 тыс. инфицированных.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 142 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.